Biella in lutto per la morte dell'ex assessore Giulio Salivotti, il ricordo: “Impegno radicato nel territorio”

Dolore a Biella per la morte di Giulio Salivotti, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 77 anni. Alpino, è stato uno dei volti più apprezzati e stimati dell'associazionismo locale, oltre che rappresentante politico nel capoluogo di provincia prima come consigliere comunale, poi come assessore nelle amministrazioni guidate da Gianluca Susta e Vittorio Barazzotto. L'anno scorso, nei giorni dell'Adunata Nazionale a Biella, aveva preso parte alla sfilata delle penne nere, a bordo di una jeep militare.

A ricordarlo, in queste ore, il Partito Democratico Provinciale e Cittadino nelle parole di Elisa Francese e Andrea Basso: “Esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo intorno alla famiglia nel ricordare Giulio Salivotti, che, per molti di noi, è stato un amico e non solo un personaggio politico. Difficile scrivere un ricordo per una figura come Giulio perchè significa onorare un uomo che ha vissuto la politica come un servizio autentico alla comunità biellese, che ha espresso umanità e vero interesse per gli ultimi e una visione di futuro ormai rara. E stato un assessore stimato, con un impegno radicato nel territorio. Giulio come assessore, ha saputo navigare le complessità amministrative con un obiettivo sempre chiaro: il bene della sua città. La sua visione profondamente legata ai valori del dialogo e del rispetto reciproco lo rendevano un interlocutore apprezzato anche al di fuori della sua area di appartenenza. L'uomo oltre l'istituzione che sapeva conciliare i suoi sogni con le difficoltà nel realizzarle. Oggi lo salutiamo con la gratitudine che si deve a chi ha speso parte della propria vita per rendere la nostra comunità un posto migliore. A lui queste parole: 'Il valore di un uomo non si misura dai titoli che porta, ma dall'impronta che lascia nel cuore della sua città e delle persone che lo conoscevano'. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro pensiero più affettuoso”.

Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, avrà luogo alle 10 di martedì 17 marzo nella chiesa parrocchiale di Cossila San Grato. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario alle 18 di domani.