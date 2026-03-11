Giornata Mondiale del Rene, l’importanza della prevenzione spiegata dagli specialisti dell'ASL Biella

Giovedì 12 marzo ricorre la Giornata Mondiale del Rene, un’occasione di sensibilizzazione globale nata con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza dei nostri reni.

Dalle 9 alle 16 circa di giovedì 12 marzo il Personale medico e infermieristico della Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dell’ASL BI, diretta dal dottor Colombano Salvatore Martino Sacco, partecipa all’iniziativa allestendo uno stand informativo nell’atrio dell’Ospedale.

Medici e infermieri della Struttura di Nefrologia e Dialisi ASL BI saranno presenti per:

fornire informazioni sulla prevenzione delle malattie renali;

effettuare la misurazione della pressione arteriosa ed eventualmente un stick urinario presso il Day Service di Nefrologia.

Sarà presente anche l’associazione ANED, Associazione Nazionale Emodializzati, con una delegazione piemontese oltre che biellese e AIDO, Associazione Italiana Donatori d’Organo.

La Malattia Renale Cronica: una priorità di salute globale

La Malattia Renale Cronica (MRC) colpisce circa 1 persona su 10 nel mondo e rappresenta una crescente sfida sanitaria. Spesso silente nelle fasi iniziali, può evolvere fino all’insufficienza renale, con gravi conseguenze per la salute e la qualità della vita.

La diagnosi precoce è fondamentale: semplici test su sangue e urine permettono di individuare la malattia e intervenire per rallentarne la progressione, soprattutto nei soggetti a rischio come chi soffre di diabete, ipertensione o obesità.

I cambiamenti climatici aggravano il problema: inquinamento, calore e disidratazione aumentano il rischio di danno renale, mentre le terapie più avanzate – come la dialisi – hanno un forte impatto ambientale, evidenziando un circolo vizioso tra salute e sostenibilità.

In risposta, la 78ª Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato la prima risoluzione dell’OMS dedicata alla malattia renale, riconoscendo ufficialmente la Giornata Mondiale del Rene e invitando a rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso equo alle cure.

Controllare la pressione arteriosa ed effettuare pochi esami del sangue e delle urine costituisce un semplice strumento per una diagnosi precoce di tutte le malattie renali fin da ragazzi.

La Giornata Mondiale del Rene è promossa anche dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), le quali indicano 8 regole d’oro da seguire per prevenire le malattie renali: