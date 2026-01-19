Reincarnazione e Rinascita, conferenza a Biella con Lama Paljin Tulku Rinpoche

L’Associazione culturale NuovaMente organizza giovedì 22 gennaio alle ore 21, presso la sede di Biella, viale Macallè 10, la conferenza dal titolo “Differenze fra Reincarnazione e Rinascita”, con relatore Lama Paljin Tulku Rinpoche.

L’incontro intende approfondire il significato della rinascita nelle religioni orientali e della reincarnazione nelle antiche tradizioni occidentali, partendo da una riflessione centrale: chi rinasce o si reincarna. Secondo alcune culture esiste un’anima immortale che trasmigra esclusivamente tra esistenze umane, in un percorso di purificazione definito reincarnazione. Altri sistemi religiosi, invece, ritengono che il passaggio avvenga anche attraverso diverse forme di esistenza, umane e non umane.

Lama Paljin Tulku Rinpoche è un monaco buddhista italiano di tradizione tibetana Mahayana Vajrayana. Pratica il buddhismo da oltre quarant’anni, è ministro di culto e segue gli insegnamenti di Sua Santità il Dalai Lama. Ha ricevuto l’ordinazione completa in India nel 1993 ed è l’unico Tulku italiano, ovvero una reincarnazione riconosciuta secondo la tradizione buddhista tibetana.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria: 347 0537574.