Biella Rugby, Under 16 e Femminile Seniores: i risultati del weekend

UNDER 16

17.01.26 Biella Rugby v San Mauro Rugby 97-15 (54-5)

Mete: Pizzarelli, Di Girolamo, Balducci (4), Bertone, Ghilardi (3), Braggion (2), Giannella (2), Paggio. Trasformazioni: Bertone (11)

Biella Rugby: Gobbi; Braggion, Siletti, Balducci, Di Girolamo; Bertone, Pizzarelli; Piazza, Ghilardi, Defilippi; Paggio, Pavanetto; Girardi, Bocca, Coda. A disposizione: Frassati, Mercandino, Gianella, Di Biase, Ruffa, Ubertino, Ubertalli

Andrea Caputo, coach: “Prova di forza e di carattere per i nostri ragazzi, che sul campo di casa hanno piegato la compagine di San Mauro Torinese con un devastante 97-15. Partita mai in dubbio che ha permesso agli allenatori di schierare tutta la rosa di giocatori a disposizione, compreso un esordiente alla prima partita”.

FEMMINILE SENIORES

18.01.26 Fenici v Highlanders Formigine 84-0 (36-0)

Mete: Cirdei (3), Skofca, Panizza, Pagliano (2), Monticelli (3), Benedetto (2), Lusso (2). Trasformazioni: Lusso (7)

Fenici: Panizza; Grassi, Lusso, Benedetto, Cirdei; D’Orta, Pagliano; Nagliati, Zanoni, Siletti; Skofca, Papeo; Cesale Ros, Di Biccardi, Boetto. A disposizione: Lembo, Formaggio, Stecchetti, Maruca, Tosetti, Valente, Cerchiaro, Monticelli

Andrea Poloni, coach: “Le Fenici dominano contro Formigine con una vittoria netta. Un risultato che soddisfa pienamente lo staff tecnico e che premia il lavoro delle ragazze. Ci ha soddisfatto sia la prestazione che il risultato. Siamo felici per le ragazze, perché avevano bisogno di una vittoria così. Era un risultato che cercavamo da tanto tempo. L’inizio di partita è stato leggermente contratto, probabilmente per la voglia di dimostrare la propria forza e convinzione. Poi, quando si sono sciolte, hanno fatto quello che fa una squadra di rugby più forte dell’altra: ha aggiunto. Una prova di grande carattere e qualità per le Fenici, che confermano la loro crescita e tornano a casa con una vittoria importante e meritata. Da segnalare anche l’esordio in maglia Fenici di Maddalena Valente e Fabiola Tosetti, entrambe appartenenti al club Biella Rugby, che hanno fatto il loro debutto ufficiale con impegno ed entusiasmo”.