Vigliano, Elena Ottino presenta "Ritrovare le parole che sembravano perdute" per non dimenticare

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz: la visione e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono al mondo l'orrore del genocidio nazista.

Con la legge 20 luglio 2000 n. 211 la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Nel Giorno della Memoria 2026, alle 17.30, nella Biblioteca di Vigliano Biellese, Elena Ottino presenterà "Ritrovare le parole che sembravano perdute. Il racconto di Elisa Springer e Liliana Segre all’ombra di Auschwitz". Per non dimenticare. Mai più.