Carabinieri, il “buongiorno” da Rosazza dei militari: lo scatto fa il giro del web

La Valle Cervo strappa sempre unanimi consensi. Non solo nel Biellese ma anche fuori dai nostri confini provinciali. È il caso dello scatto realizzato a Rosazza, apparso sulla pagina social ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, utilizzato come foto del classico “buongiorno” di giornata.

In meno di 3 ore, l'immagine ha ottenuto oltre 1.100 likes, più di 250 commenti e 40 condivisioni. Numeri destinati a crescere sempre di più nei prossimi giorni. Il post è stato poi ripreso dal sindaco Francesca Delmastro con le seguenti parole: “Grazie mille all'Arma dei Carabinieri per questo meraviglioso buongiorno. Esattamente nel giorno in cui abbiamo dovuto chiedere un sopralluogo. La presenza costante sui nostri territori rassicura ed è di grande supporto”.