Celebrata la staffetta da Superga a Gaglianico: sport, sapori e tradizioni del territorio FOTO

Sabato 17 gennaio si è svolta a Gaglianico la cena celebrativa della staffetta 2025 organizzata dai Brok Trotters, iniziativa che ha ricordato l’evento sportivo partito il 29 giugno dalla Basilica di Superga e conclusosi a Gaglianico in occasione della festa di San Pietro.

La manifestazione, intitolata “Staffetta sulle Strade dei Vini Reali e dei Risi Biellesi”, era stata presentata ufficialmente nei mesi precedenti all’Auditorium comunale di Gaglianico come un viaggio di circa 220 chilometri che aveva l'obiettivo di coniugare sport, storia, paesaggio e tradizioni agricole. Un progetto nato per valorizzare i territori attraversati, dalle colline dei vini reali alle risaie biellesi, eccellenze del Piemonte, e rafforzare il senso di comunità lungo tutto il percorso.

La staffetta ha coinvolto 96 atleti, supportati da 36 vetture, con partenza da Superga e arrivo in piazza della Repubblica a Gaglianico. Il primo atleta a partire è stato Giovanni Vialardi, mentre l’arrivo finale è stato affidato ad Andrea Scudellaro, giunto insieme al runner Mario De Nile e accolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Maggia. La giornata di festa aveva accolto la partecipazione di cittadini, famiglie e associazioni locali.

Alla cena celebrativa hanno preso parte circa 100 persone, insieme ai rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Presenti il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, don Paolo, Stefania Sartori presidente del comitato della festa di San Pietro, Cinzia Catarinussi presidente della Banda Giuseppe Verdi di Gaglianico, Roberto Aina presidente della Pro Loco, oltre ai membri dei Brok Trotters.

Prima della cena è stato proiettato il video della staffetta, realizzato da Renzo Gulmini con la collaborazione di Francesco Logoteta, Filomena Flor e Alessandra Maestroni, che ha ripercorso i momenti più significativi dell’esperienza sportiva da Superga a Gaglianico.