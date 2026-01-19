Motori marini: prevenzione e sicurezza. Se ne parla a Biella

La Lega Navale Italiana – sezione di Biella organizza un incontro formativo dedicato ai motori marini, con l’obiettivo di fornire strumenti utili alla prevenzione e alla gestione delle emergenze in mare. L’iniziativa si inserisce in un percorso di divulgazione tecnica pensato per avvicinare appassionati e diportisti agli aspetti fondamentali del funzionamento dei motori.

I motori marini, pur essendo sistemi semplici e affidabili, possono andare incontro a guasti frequenti. Molte avarie, come evidenziato dall’organizzazione, risultano tuttavia prevenibili o risolvibili con poche conoscenze di base, oltre a un minimo di attrezzature e ricambi normalmente presenti a bordo. L’incontro sarà dedicato ad aspetti pratici, con un’attenzione particolare alla gestione delle piccole emergenze.

La serata si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 21, nell’aula corsi della sezione LNI di Biella, presso Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 25. L’accesso è libero.