A Cerrione nuovo appuntamento con il cinema a teatro

Nuovo appuntamento a Cerrione per il cinema a teatro. L'evento è in programma alle 21 di venerdì 23 gennaio con la proiezione della pellicola nel teatro parrocchiale di piazza Q. Sella. L'ingresso è libero.

