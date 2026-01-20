Cossato, il Comune a fianco dei cittadini per i rincari energetici

Il comune di Cossato informa che da ieri, 19 gennaio, fino al prossimo 18 marzo, è possibile presentare istanza per la concessione del contributo a sostegno dei rincari energetici relativi all'anno 2025.

Il bando e il modulo relativo per la presentazione dell’istanza sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente, nella sezione Notizie o nell’area tematica Servizi Sociali oppure ritirabili direttamente presso gli uffici comunali di Villa Ranzoni. La consegna della documentazione avrà luogo in Comune previo appuntamento telefonico.

Per ulteriori informazioni: 015.9893510/015.9893507.