Biella, lanciano uova sulle auto in curva: bravata di pessimo gusto o tentativo di furto?

Uno scherzo di cattivo gusto o un tentativo di furto? È la domanda che si sono posti i due automobilisti che, nella serata di domenica 18 gennaio, sono stati testimoni diretti di un pessimo episodio perpetrato ai loro danni.

Stando al loro racconto, qualcuno avrebbe lanciato uova contro i loro mezzi, impegnati in quel momento ad affrontare una curva subito dopo il Ponte della Tangenziale, in direzione di Chiavazza. Un gesto improvviso e pericoloso che ha coinvolto almeno un paio di veicoli: uno colpito di striscio sul fianco, l'altro centrato in pieno sul parabrezza.

“Ho visto qualcosa volare verso di me e poi il botto - riferisce uno dei conducenti, una donna di Cossato, ancora visibilmente scossa - Io e mia figlia abbiamo preso davvero un bello spavento. Meno male che mi sono fermata in tempo sebbene mi trovassi in un punto molto pericoloso della strada. Avremmo potuto fare una brutta fine. Non riesco ancora a capire quali siano le ragioni di ciò che è accaduto”.

Resta infatti da chiarire la natura del gesto: una bravata insensata, da condannare fermamente o un escamotage per fermare le persone a bordo e derubarle mentre puliscono il vetro? Sicuramente non è la prima volta che un episodio simile viene riportato sulle cronache nazionali e il consiglio delle forze dell'ordine è sempre lo stesso: prestare la massima attenzione e allertare gli organi di polizia al numero di emergenza unico (112).