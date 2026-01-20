Sant’Antonio Abate riunisce la comunità, a Vergnasco giornata di festa per agricoltori e famiglie

La Festa di Sant'Antonio Abate è tornata anche quest'anno tra la popolazione di Cerrione.

Gli agricoltori, gli artigiani ed i commercianti hanno vissuto una giornata di festa domenica 18 gennaio iniziando con la celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Giorgio in Vergnasco presieduta da don Andrea Crevola, seguita dalla benedizione dei numerosi mezzi agricoli presenti. Al termine del momento religioso è iniziata la sfilata dei trattori per le vie del paese, con meta finale la location dove si è tenuto il pranzo.

La giornata ha avuto il suo compimento con una merenda cenoira presso il Salone Parrocchiale di Vergnasco e con tanta musica e sana allegria, offerta dai priori: Isabella Mossa, Marco Gronda, Marco Manfredo, Marco Olivero, Marco Peduzzi e Marco Perotti ai quali è andato il ringraziamento per l'ottima riuscita di questa festa così molto sentita dalla cittadinanza.

Infine, sono stati nominati i priori per l'edizione 2027: Adelaide Gaida, Luca Gaida, Nicolò Vaira, Monica Zanini, Fabio Monregola e Matteo Perotti.