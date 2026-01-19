Furto a Biella, giovane scoperto in un bar: tenta di scappare e minaccia gli agenti con un taglierino

Nella notte di sabato 17 gennaio il personale della Polizia di Stato, in forza presso la Squadra Volante della Questura di Biella, ha arrestato un pregiudicato biellese di 24 anni per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti della Squadra Volante si sono attivate in quanto un cittadino aveva udito rumori provenire dalla porta di servizio di un bar del centro di Biella e aveva notato un ragazzo che si introduceva all’interno dopo aver forzato la porta d’ingresso.

Due Volanti sono giunte sul posto in pochissimi minuti e hanno rilevato l’avvenuta effrazione della porta e che era stato messo davanti alla stessa un frigorifero per impedire l’accesso. Due agenti sono riusciti a spostare il frigorifero ed a entrare sorprendendo un giovane nascosto dentroil locale magazzino: quest'ultimo ha aggredito i due operatori cercando di scappare e minacciando gli agenti con un taglierino.

Il ragazzo è stato immobilizzato ed arrestato per il tentativo di furto in quanto veniva trovato con denaro asportato dal registratore di cassa. Finalmente il ragazzo, in evidente stato di ebbrezza, si è poi calmato ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, avvenuta nella mattinata odierna.