Conto Termico 3.0: A Biella un convegno per territorio e Pubbliche Amministrazioni

Si terrà venerdì 23 gennaio 2026 a Biella, presso Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo 29, il convegno dal titolo “Conto Termico 3.0: una grande opportunità che il territorio e le P.A. aspettavano”. L’iniziativa è promossa e organizzata da CITAB e CNA – Artigiani Imprenditori d’Italia, con il patrocinio della Città di Biella e della Provincia di Biella.

Il convegno è dedicato all’approfondimento delle nuove opportunità offerte dal Conto Termico 3.0, con particolare attenzione agli strumenti operativi e alle modalità di accesso agli incentivi per la pubblica amministrazione, le imprese e i soggetti interessati. A moderare i lavori sarà l’ing. Marco Bini.

La giornata si aprirà tra le 8.30 e le 9.00 con la registrazione dei partecipanti e il welcome coffee, seguita alle 9.15 dall’apertura ufficiale dei lavori. Sono previsti i saluti istituzionali di Marzio Olivero, sindaco di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia di Biella, Paolo Maggia, presidente di Enerbit, e Davide Marcello, presidente Installatori di CNA Biella ed Elettronici CNA Piemonte.

L’introduzione sarà affidata a Paolo Casoni, direttore di CITAB. La prima sessione, in programma dalle 9.30 alle 10.30, sarà dedicata alle regole operative, alle modalità di accesso agli incentivi e alla platea dei beneficiari. L’ing. Marco Bini introdurrà gli interventi dell’arch. Antonella Valitutti, funzionaria della Divisione II “Efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche”, e dell’ing. Rossana Visone del GSE.

Dalle 10.30 alle 12.00 si svolgerà la seconda sessione, incentrata su strumenti e procedure e su come cogliere un’occasione strategica per la pubblica amministrazione e gli altri soggetti interessati, con intervento dell’ing. Marco Bini di CITAB. Seguirà, dalle 12.00 alle 12.15, un coffee break.

La terza sessione, dalle 12.15 alle 13.15, offrirà una visione di insieme con gli interventi dell’ing. Alberto Prospero, direttore di Enerbit, sul ruolo delle ESCO e delle CER, e di Marco Parola, coordinatore Installazioni e Impianti di CNA Piemonte, che affronterà il tema del sostegno al mondo artigiano. Le conclusioni e la chiusura dei lavori sono previste dalle 13.15 alle 13.30.

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di crediti formativi. Il convegno gode inoltre del patrocinio di Enerbit e vede la collaborazione di RENOSS, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Biella, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella e Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Biella e Vercelli.