Ginnastica La Marmora in pedana a Settimo Torinese, ecco i risultati finali

Domenica 1° marzo, presso il Pala 200 di Settimo Torinese, si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica ritmica, livello LA2. A rappresentare la società Ginnastica La Marmora, sono scese in pedana 6 giovanissime ginnaste in tre diverse categorie. Caterina Bora, Caterina Luisiani e Aurora Maestrini, al loro esordio nelle competizioni individuali, hanno gareggiato nelle A2.

Per questa volta hanno presentato in gara solo un esercizio, quello a corpo libero, nella cui classifica, al termine della competizione sono risultate rispettivamente decima, tredicesima e quindicesima. L'emozione ha un po' influenzato le loro prestazioni ma si sa che le prime esperienze servono proprio a prendere confidenza con l'ambiente di gara e l'impatto a volte può essere un po' difficile. Nella categoria A3 ha gareggiato Ginevra Sasso che ha ben eseguito il suo programma di gara, che prevedeva un esercizio a corpo libero ed uno alla fune. La classifica finale la vede al dodicesimo posto su 22 concorrenti, ma ha avuto la grande soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio nella classifica di specialità all'attrezzo fune. Brava a cimentarsi in una prova molto difficile, che poche ginnaste si arrischiano a presentare in gara.

Al termine della giornata sono scese in campo le ultime due lamarmorine, Bianca Gilardino e Matilde Lanza nella categoria A4. La prima ha eseguito correttamente e, con la sua solita eleganza, l'esercizio al corpo libero, dove ha conquistato un pregevole quinto posto, ma, causa un po' di emotività, non è riuscita ad esprimersi al meglio in quello con la palla. Ciò ha fortemente pregiudicato il suo piazzamento in classifica generale dove è giunta dodicesima come la sua compagna. L'altra, invece, ha trovato la giusta concentrazione per centrare perfettamente la gara, che l'ha vista salire ben tre volte sul podio, in quanto è risultata seconda in classifica generale, prima al corpo libero e seconda alla fune. A lei è andato un complimento speciale, sperando che il suo risultato sia di sprone sia a lei che alle sue compagne.

Martedì riprenderanno già gli allenamenti in vista della seconda prova del Campionato, che è prevista tra quattro settimane a Saluzzo. L'obiettivo è continuare a lavorare per imparare a padroneggiare l'emotività durante le competizioni ed incrementare il bagaglio tecnico. Nel frattempo un grosso"in bocca al lupo" a Beatrice Frassá che, nel prossimo weekend, parteciperà alla seconda prova del Campionato Regionale Silver LD previsto a Chivasso.