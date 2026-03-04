Stasera, 4 marzo, al "Città di Biella", con inizio alle 21, si giocano i quarti di finale ad eliminazione diretta del torneo serale, tra: Viglianese-Cossato Bocce, Burcina Milani-Piatto Sport, San Secondo Bennese Loro-San Secondo Bennese Boccaletti, Burcina Mosca-Valle Elvo Rasi.
Bocce, al Città di Biella si giocano i quarti del torneo serale
