SPORT | 04 marzo 2026, 08:40

Bocce, al Città di Biella si giocano i quarti del torneo serale

Nella foto,  Cossato Bocce con Andreoletti Gian Piero, Bacchin Raffaello, Pozzato Olimpo, Zanolla Ottorino

Stasera, 4 marzo, al "Città di Biella", con inizio alle 21, si giocano i quarti di finale ad eliminazione diretta del torneo serale,  tra: Viglianese-Cossato Bocce, Burcina Milani-Piatto Sport, San Secondo Bennese Loro-San Secondo Bennese Boccaletti, Burcina Mosca-Valle Elvo Rasi.

Sante Tregnago

