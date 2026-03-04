Rhythmic School brilla a suon di medaglie FOTO

Weekend ad alta tensione per lo staff tecnico e le atlete della Rhythmic School impegnate sabato nella seconda prova del campionato FGI Gold allieve e domenica nella prima prova del campionato regionale Silver LA presso il nuovo ed ospitale Pala200 di Settimo Torinese.

Due giorni di gare intense dove le ginnaste della Rhythmic School si sono distinte per capacità tecnica ed eleganza, caratteristiche riconosciute dalle giurie che hanno premiato le RSgirls con ottimi punteggi collocandole ai vertici delle classifiche. Così è stato sabato per Grace Giardina nella categoria A1 (anno 2017), dove ha ottenuto un meritato primo posto con esibizioni a corpo libero e fune, risultato che sommato a quello della prima prova le regala il titolo di campionessa regionale Gold; mentre si è piazzata all’ottavo posto Margot Giardina, nella categoria A4 (anno 2014), con routines a palla e clavette.

Nella giornata successiva si è disputata la prova del regionale Silver LA, unico livello Silver in cui vengono premiate: classifica generale (somma dei due punteggi) e varie specialità (attrezzi portati in gara); anche in questo caso troviamo una RSgirls sul primo gradino del podio. Bianca Bonifacio nella categoria A2 (anno 2016) ha messo in fila, dietro di se le venti avversarie, conquistando il primo posto nella generale, al corpo libero ed alla palla. Nella categoria A3 (anno 2015) si colloca al quarto posto, ai piedi del podio, Camilla Modenese ma con un secondo alla palla ed un terzo al cerchio; mentre Vittoria Strazzi è decima, ma quarta al corpo libero e sesta alla palla ed Elisa Pivani quindicesima, ma terza alla palla e dodicesima al cerchio. Ha gareggiato nella categoria J1 (anno 2012) Katerina Pincelli dove ha ottenuto un argento nella generale con il secondo posto al corpo libero ed il terzo alla palla.

Ad accompagnare le ginnaste in gara le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk con il supporto dell’aspirante tecnico Giada Vitale che commentano i risultati delle loro assistite: “Le allieve Gold si sono fatte ammirare per tecnica e raffinatezza, Grace ha vinto con buon margine mentre Margot ha commesso alcuni piccoli errori che le hanno impedito di raggiungere il podio. Molto brave sono state anche le Silver del gruppo LA che hanno dimostrato di essere degli ottimi prospetti nonostante siano alle prime gare agonistiche”.

Nuovo impegno per la scuola di ginnastica ritmica di Tatiana Shpilevaya nel prossimo weekend, dove scenderanno in pedana a Chivasso Iris Marchesi nel Livello D, mentre sarà impegnata a Saluzzo nel Livello E Martina Brocchi.