Pallavolo, il GS Tollegno torna in campo e sfida il Ticino Volley Team per la vetta FOTO

Dopo la pausa natalizia, che ha visto le giovani promesse impegnate in prestigiosi tornei giovanili, il Gruppo Sportivo Tollegno si prepara a fare il suo ritorno sul campo con il campionato di Serie D. L'attesa è palpabile per un calendario ricco di sfide, culminante con un cruciale scontro diretto che potrebbe ridefinire la zona calda della classifica.

La pausa ha offerto alle squadre giovanili del GS Tollegno l'opportunità di mettersi alla prova. In particolare, la formazione Under 18 ha partecipato al rinomato Torneo Bear Wool Volley di Biella. L'esperienza si è rivelata estremamente positiva per le giovani atlete, che hanno dimostrato grande impegno e spirito di squadra. Tutte le ragazze hanno avuto modo di scendere in campo e contribuire alla causa, con la memorabile occasione di giocare una partita nell'imponente scenario del Forum di Biella, un'emozione indimenticabile per le future pallavoliste.

L'entusiasmo e il sorriso non sono mai mancati, segno di un gruppo unito e motivato. Anche le più piccole, le Under 12, non sono state da meno, partecipando al torneo Moncalieri in Calza. Queste occasioni sono fondamentali per la crescita e la formazione delle atlete più giovani, che accumulano esperienza preziosa per il loro percorso sportivo.

Archiviati i tornei giovanili, l'attenzione si sposta ora sul campionato di Serie D, che vedrà il GS Tollegno scendere in campo venerdì 9 gennaio, alle ore 21, nella propria palestra di casa. L'avversario sarà il temibile Ticino Volley Team, in quello che si preannuncia uno scontro diretto di altissima classifica.La posta in palio è altissima: il GS Tollegno, attualmente in testa con 29 punti, cercherà un risultato favorevole per consolidare il proprio primato e allungare ulteriormente il distacco dalle inseguitrici. Il Ticino Volley Team, dal canto suo, occupa la terza posizione con 25 punti e scenderà in campo determinato a ridurre il gap e a rimanere agganciato alle zone nobili della classifica.

Si prospetta dunque una partita vibrante e combattuta, un vero e proprio test di maturità per la squadra del Tollegno. La dirigenza e le ragazze contano sul supporto del pubblico di casa per affrontare al meglio questa importante sfida e iniziare l'anno nel migliore dei modi.