Rimonta incredibile, il TeamVolley espugna Gorla

Non c’era un modo più bello - o più emozionante - per battezzare l’anno nuovo. Sotto 2-0 sul campo del Gorla Volley, il TeamVolley Lessona ha completato una fantastica rimonta, espugnando 3-2 il PalaDeledda. Le varesine erano in grande spolvero, dopo sei vittorie consecutive. Due punti – sudati e meritati – per scalare ancora la classifica del girone nazionale di Serie B2.

Coach Alessio Bellagotti propone Caimi in regia e Filippini opposto, Bordignon e Diego in banda, capitan Fizzotti libero con Bonini e Macchieraldo centrali. La partenza del primo set è buona, perché si vola sullo 0-4 grazie ad un paio di ottimi muri. Le padrone di casa però si organizzano ed infilano un 9-3 di controparziale che costringe la panchina biancoblù al primo time-out sul 9-7, poi ancora sul 15-11. A questo punto Gorla scende un po’ di livello e comincia a sbagliare tanto: 6 errori in una manciata di scambi che riaprono la contesa sul 19-18. Debutta Cavaliere per servire, poi arrivano tre pesantissime infrazioni consecutive (due invasioni e una di formazione) che regalano il 22-18 alle varesine. Entrano anche Daffara e Sola, ma il parziale si chiude sul 25-21.

La seconda frazione è tutta a favore di Gorla, che mantiene il vantaggio dal primo servizio. Sul 4-2 rientra Caimi al palleggio, tuttavia le padrone di casa riescono a chiudere bene il muro allargando ancora il gap. Time-out lessonesi sull’8-4 e poi sul 17-10, in mezzo Bonini lascia il posto a Barbonaglia e sul 21-14 rientra anche Sola. Una ricezione imperfetta consegna a Gorla un 25-16 mai in discussione. L’inerzia del terzo set fa inversione a “U” sul 3-1 per le varesine. Tre errori consecutivi ridanno morale al TeamVolley, che si rimette in piedi e sorpassa trascinato da un bel turno in battuta di Bonini e dagli attacchi di Macchieraldo e Filippini. Altra striscia di quattro punti e sul 10-15 è Gorla a chiamare il tempo, ma le tante imprecisioni permettono alle biancoblù di mantenere ancora un buon gap. Almeno fino al 6-1 di parziale che regala a Gorla il sorpasso sul 21-20, costringendo lo staff lessonese a spendere il doppio time-out. A questo punto sale in cattedra Filippini, che inchioda a terra quattro dei restanti cinque punti per il fondamentale 23-25.

Quarto parziale equilibrato: il TeamVolley continua a cavalcare la vena realizzativa del suo opposto mentre Gorla sfrutta tutti i suoi centimetri per murare con precisione. La parità si ripropone a quota 7, 10 e 13, fino a un 2-5 di parziale delle biancoblù. La panchina di casa ferma il gioco sul 15-18, ma ormai il set è nelle mani di Fizzotti e compagne. Bordignon dà una bella ritoccata al suo tabellino, trascinando il gruppo fino al 17-23. Il secondo time-out varesino non fa miracoli: Macchieraldo mette giù il 18-25 che vale il primo punto di serata.

Il tie-break è solo una prosecuzione dell’ottimo momento lessonese: Gorla sbaglia troppo, Caimi sa chi servire e al cambio-campo il tabellone lampeggia 4-8. L’ultimo colpo di coda delle padrone di casa arriva grazie al loro posto-4, che obbliga Bellagotti a mettere le mani a “T” sul 7-9. A questo punto è “Filippini Show”: l’opposto segna cinque dei restanti sei punti (da segnalare un ace in battuta di Cavaliere), per il 9-15 che fa partire la festa.

Coach Alessio Bellagotti commenta: «Il senso della serata è racchiuso in una frase che ha detto capitan Fizzotti. “Ragazze, questa partita dobbiamo ricordarcela bene!”. Una bella vittoria veramente: soffertissima, conquistata contro un’avversaria fisica, atletica e giovane, che nei primi set ci ha messo sotto. Nel secondo ci hanno proprio prese a pallonate. Ci mancava il ritmo-gara, poi come tutti in questo periodo abbiamo patito qualche malanno di stagione che non ci ha fatto allenare troppo bene. Nel terzo siamo state avanti con fatica, ma grazie ad alcuni accorgimenti tattici, una buona gestione dei pallonetti, un miglioramento in battuta e tanta voglia, siamo andate a prenderci un risultato molto importante. Questa vittoria deve far morale, spingendoci nel nostro percorso: abbiamo dei limiti che sappiamo, ma quando mettiamo attenzione nei dettagli tattici che prepariamo, poi riusciamo a fare la differenza. Sono orgoglioso di come abbiamo interpretato gli ultimi tre set, è stato un match bello anche a livello agonistico e sportivo: una grande partita. Adesso arriva il fanalino di coda Bra: dovremo preparare l’impegno con attenzione, non possiamo fare passi falsi».

SERIE B2 Girone A - 12a giornata

PalaDeledda di Gorla Minore (VA)

Orsa Foam Gorla Volley – TEAMVOLLEY LESSONA 2-3 (25-21/25-16/23-25/18-25/9-15)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 1, Daffara 1, Diego 12, Bordignon 14, Sola 1, Cavaliere 1, Bonini 11, Macchieraldo 5, Barbonaglia, Filippini 29, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.