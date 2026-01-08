Ripartono i campionati, SPB pronta al 2026

Archiviato il Bear Wool Volley, la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è pronta a ripartire nei vari campionati regionali. Trasferta astigiana per la Ilario Ormezzano Sai SPB, che vuole dare continuità al finale di 2025 per rimanere ai vertici del girone di Serie C . Si gioca sabato alle 18 in casa di Hasta Volley .

In Serie D , la M-AppHotel SPB sarà invece di scena a Verbania contro la Pallavolo Altiora . Primo servizio alle 20.30 . Grande vittoria per la Officina Pozzo SPB nel turno infrasettimanale di Under19 .

A presentare l’impegno della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «Riprendiamo il campionato dopo la sosta natalizia, con una partita che si preannuncia particolarmente impegnativa ed entusiasmante. Affrontiamo Asti, squadra che nelle prime undici giornate ha mostrato grande qualità e solidità, ottenendo risultati importanti. La classifica è corta: siamo diverse squadre in pochi punti e quindi ogni match diventa fondamentale. Sarà essenziale ripartire con la stessa mentalità e intensità con cui abbiamo chiuso il 2025, consapevoli che ogni pallone potrà fare la differenza».

Aggiunge il libero Marco Carlotto: «Quella di sabato non sarà una partita semplice, perché dopo la pausa abbiamo un po’ perso il ritmo-gara. Inoltre Asti ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà molte avversarie e non a caso ci è vicina in classifica. Il periodo natalizio è stato senza dubbio particolare: a causa dei vari tornei giovanili ci siamo spesso allenati a ranghi ridotti, ma abbiamo lavorato per ritrovare la miglior forma possibile. Obiettivo? Recuperare il nostro gioco e tornare a Biella con una vittoria».

UNDER19

UNDER19 Girone A - 9a giornata

Polisportivo “Mombarone” di Acqui Terme (AL)

Pallavolo La Bollente Acqui Terme – OFFICINA POZZO SPB 1-3

(18-25/25-15/22-25/17-25)

Il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Sicuramente non partivamo con il favore del pronostico, dato che Acqui finora era imbattuta. Siamo arrivati all’impegno un po’ stanchi: il viaggio in sé è anche piuttosto lungo, per non parlare degli impegni scolastici. Eppure abbiamo giocato bene fin da subito, mantenendo quello stile che la squadra ha ormai consolidato. Aver disputato tanti tornei insieme nell’ultimo mese ha dato una grossa mano, parecchi dei ragazzi non si sono mai fermati e - sebbene provati - hanno capitalizzato ogni occasione. Mancava anche l’opposto titolare Rolando, ma erano presenti un paio di elementi della Under17 che hanno dimostrato di starci bene. Una vittoria che dà morale e soddisfazione per il nostro cammino. Pronti per la seconda fase, con l’obiettivo della Final Four».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 10/1, ore 18. Palasport di Asti

Hasta Volley – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB

Serie D

Sabato 10/1, ore 20.30. Palestra L.S. “B. Cavalieri” di Verbania

Plastipack Pallavolo Altiora – M-APPHOTEL SPB

Under18 UISP

Domenica 11/1, ore 15. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Givomen Givoletto

Under17

Domenica 11/1, ore 10.30. PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola Blu – ENERCOM SPB

Under15

Sabato 10/1, ore 15. Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Pool Pavic Volley

Under13 3vs3

Domenica 11/1. Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Ore 10: LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – 2mila8 Volley Domodossola 1

Ore 10.30: LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Altiora Blu

Ore 11: Pallavolo Altiora Verde - LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB