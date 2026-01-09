TeamVolley, il 2026 riparte da Gorla

Le feste sono finite, riparte il girone nazionale di Serie B2. A battezzare il 2026 del TeamVolley Lessona sarà la trasferta in casa del Gorla Volley: primo servizio sabato alle 20.30 in terra varesina.

Ad introdurre l’impegno è il vice-allenatore Ivan Turcich: «Il ritorno in campo dopo la sosta è un vero “crash test” per le nostre ambizioni. Numeri alla mano, Gorla è probabilmente l’avversario peggiore da affrontare in questo momento. Rispetto all’inizio del campionato hanno completamente cambiato marcia: hanno chiuso il 2025 con sei vittorie consecutive tra cui quella contro una corazzata come Alba. Troveremo perciò un ambiente galvanizzato e una squadra con solidi equilibri. Al PalaDeledda poi sono ostiche: difendono tanto e sbagliano poco. Anche nel nostro caso, la sosta è arrivata nel momento migliore. I 3-0 contro Trecate e Lilliput ci hanno confermato che, se riusciamo ad imporre il nostro ritmo e a mantenere ordine nella fase-break, possiamo far male a chiunque. In queste settimane non abbiamo mai staccato la spina, mentalmente. CoachBellagotti ha voluto preservare la condizione fisica con alcune novità, l’incognita principale di ogni ripresa di gennaio. Non dovremo farci intimidire dal loro momento, la classifica è corta e questa è un’occasione per accorciare e dimostrare che possiamo stare nella parte alta. La chiave? La pazienza: ci saranno scambi lunghi e non dovremo avere fretta di chiudere il punto, rimanendo aggressive al servizio senza permettere loro di sviluppare il gioco. Siamo pronti, c’è grande voglia di ricominciare».

Aggiunge la banda Alessia Diego: «Arriviamo da una lunga sosta e ripartire non è mai facile, perché non giocando si rischia di perdere il ritmo-gara del sabato. In allenamento abbiamo comunque preparato bene la trasferta di Gorla: giocheremo sul campo di una squadra molto fisica e ben attrezzata, con tanti centimetri. Ovviamente faremo di tutto per portare a casa i tre punti, fondamentali per iniziare nel modo migliore il 2026».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 10/1, ore 20.30. PalaDeledda di Gorla Minore (VA)

Gorla Volley Orsa Foam – TEAMVOLLEY LESSONA

Prima Divisione TST

Lunedì 12/1, ore 21. Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI)

Occhieppese Pallavolo – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18 ECCELLENZA

Domenica 11/1, ore 11. PalaAgil di Trecate (NO)

Igor Volley – GENERALI TEAMVOLLEY

Under16 ECCELLENZA

Domenica 11/1, ore 10.30. Palestra “Dante” di Casale M.to (AL)

PGS Ardor Casale – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14

Sabato 10/1, ore 11. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Occhieppese Pallavolo

Under12

Domenica 11/1, ore 15. Palestra C.S. “P. e A. Buzzi” di Trino V.se (VC)

Buzzi Volley Trino – BIGMAT TEAMVOLLEY