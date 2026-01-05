Bear Wool Volley 2026: l'Occhieppese Under 14 è regina del Biellese

BIELLA – Si chiude con un bilancio estremamente positivo il Bear Wool Volley 2026 per l’Occhieppese Under 14. In un tabellone competitivo che vedeva ai nastri di partenza ben 16 formazioni, le biancorosse si sono imposte come la miglior squadra biellese della categoria, chiudendo la manifestazione con un eccellente 6° posto.

Il cammino delle ragazze di Occhieppo non è stato in discesa. Inserite in un girone di ferro con corazzate come Lilliput e Domodossola, la svolta è arrivata nel match decisivo contro l’Albenga. In una sfida giocata sul filo dei nervi, l’Occhieppese ha strappato una vittoria per 2-1, risultato che ha garantito l'accesso agli scontri diretti della seconda giornata.

La domenica si è aperta con il "derby" più atteso contro le pari età del Teamvolley Lessona. In un match che metteva in palio non solo la qualificazione ma anche la supremazia territoriale, le biancorosse hanno sfoderato una prestazione impeccabile, chiudendo la pratica con un netto 2-0.

Il percorso si è poi scontrato con la solidità dell'Issa Novara, che è riuscita a imporsi per 2-0, ma la reazione dell'Occhieppese non si è fatta attendere. Nel match successivo, le ragazze hanno affrontato l'Invicta Roma: una sfida emozionante e combattuta, vinta ancora una volta al tie-break (2-1) grazie a una grande prova di carattere.

La stanchezza e il valore dell'avversario si sono fatti sentire nella finale per il 5°/6° posto, dove l’Occhieppese si è ritrovata di fronte nuovamente il Domodossola. Nonostante la sconfitta finale, il sesto piazzamento su sedici squadre resta un traguardo di altissimo profilo.

"Essere la prima squadra biellese in classifica è un riconoscimento al lavoro svolto in palestra," commentano dall'entourage biancorosso. "Affrontare realtà di Roma, Novara e della Liguria e uscirne a testa così alta è motivo di grande orgoglio."

L'appuntamento con il Bear Wool Volley si chiude dunque tra gli applausi, con la consapevolezza di aver portato i colori di Occhieppo tra le eccellenze del volley giovanile.

Le Ragazze:

Francesca Donato, Giselle Veresano, Valeria Severino, Eleonora Amati , Ginevra Mele, Cecilia Graziano , Caterina Arcuno, Arianna Piletta, Sofia Mantovan, Elisa Nicolo, Arianna Noaca, Marta Malavolta, Vittoria Mosca, Giulia Clerico.

All. Simone Nicolo e Marta Casazza

Dir. Luigi Mele



