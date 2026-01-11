Scuola Pallavolo Biellese, buona ripartenza per la Serie C

Avvio di 2026 positivo per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. La Ilario Ormezzano Sai SPB riprende da dove si era interrotta: gli arancioblù espugnano Asti con un convincente 3-1 e si confermano al terzo posto nella classifica del girone regionale di Serie C.

Il commento di capitan Filippo Agostini: «Esattamente come ci aspettavamo, è stata una partita tosta su un campo difficile. Hasta Volley ha espresso il suo gioco preferito, basato principalmente sulla difesa. Si sono verificati tanti scambi piuttosto lunghi, che tuttavia si sono quasi sempre chiusi a nostro favore. Credo che sia stato proprio questo dettaglio a fare la differenza: non ci siamo mai innervositi quando le azioni sono durate più del solito e soprattutto siamo stati capaci di “metterli sotto” nei momenti-chiave della gara. Torniamo a Biella con tre punti importanti, che confermano e consolidano il nostro periodo di crescita. Dobbiamo andare avanti così, con fiducia e determinazione, consapevoli delle nostre qualità».

SERIE C – 12a giornata

Palasport di Asti

Hasta Volley – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 1-3 (23-25/25-22/14-25/21-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 7, Vicario 1, Agostini 11, Sensi 12, Stragiotti, Antonov 5, Graziano 9, Maretti 2, Despaigne 25, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.