Bando +Api, Paolo Detoma: “È fondamentale tenere alto l’interesse su questo insetto”

Considerato uno dei maggiori esperti di apicoltura del territorio, Paolo Detoma sottolinea con forza l’importanza del nuovo bando +Api, definendolo «un tassello prezioso e necessario per la salvaguardia delle api, un imenottero di importanza vitale per l’ambiente, l’agricoltura e la produzione alimentare».

«Oggi le api sono sempre più sotto pressione – spiega Detoma – a causa della globalizzazione e dell’inquinamento, che hanno favorito la diffusione di gravi minacce come la Varroa e il calabrone asiatico. Parassiti e predatori che mettono seriamente a rischio la sopravvivenza degli alveari e, con essa, un’economia fatta di produttori di qualità, sia a livello nazionale sia nella nostra provincia».

Il presidente dell'Associazione Biellese Apicoltori esprime soddisfazione per l'iniziativa ma anche preoccupazione per le insidie che minano la vita delle api.In questo contesto, iniziative come il bando +Api assumono un valore strategico: «Tenere alta l’attenzione su questo insetto significa difendere la biodiversità, sostenere l’apicoltura di qualità e proteggere un equilibrio naturale senza il quale non esisterebbero né molte colture né il miele che rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio».