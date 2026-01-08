Scacchi, grande prova di Gabriel Zanello: il Torneo di Natale è tuo

Con la quinta edizione del Torneo di Natale si è chiusa l’attività dello Scacchi Club Valle Mosso Biella per il 2025. La gara a cadenza rapida, come gli scorsi anni, è stato molto partecipato: 37 sono stati i giocatori presenti e la gara che ne è scaturita è stata molto combattuta, con diverse sorprese ed incerta fino alla fine.

La vittoria è andata a Gabriel Zanello, a conferma di un ottimo momento di forma in tutte le cadenze di gioco. Il giovane ha terminato imbattuto con 5,5 punti su 6 in un torneo in crescendo: al terzo turno ha superato il Maestro Marco Ubezio e, dopo una patta contro Emiliano Tiritan (anche lui in un bel momento di forma), ha battuto prima Matteo Sunder, sempre pericoloso nelle cadenze rapide, e poi Matteo Migliorini, in una delle sue ormai rare partecipazioni in un torneo.

Sunder si è comunque classificato alle spalle di Zanello con 5 punti e con i medesimi punti; al terzo posto si è piazzato Giulio Albertazzi che, dopo un periodo di risultati altalenanti, ha ritrovato meritatamente un podio, impreziosito dalla bella vittoria al quarto turno ai danni di Marco Ubezio, giunto quinto assoluto con 4 punti, alle spalle di Migliorini, e primo nella fascia Over 60.

Bel torneo per Stefano Lavino, anche lui con 4 punti premiato nella sua fascia di punteggio, come anche Pedro Wanderlei Vezzu. Tra i giovani, medaglia per Paolo Colombo e per Mattia Mancuso. La panettonata offerta dal circolo, a disposizione dei presenti durante il torneo, ha contribuito al clima natalizio con lo scambio finale degli auguri di buone feste.