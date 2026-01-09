Biella, domenica sera al Palapajetta Teens basket contro Arona

Domenica sera, alle ore 18.00, al Palapajetta torna in campo il Teens Biella con una novità di rilievo: l’esordio sulla panchina laniera del nuovo capo allenatore Luca Sacco.

Di fronte ci sarà Arona Basket, formazione che finora ha mostrato ottime prestazioni e che occupa attualmente quota 22 punti in classifica, due in più rispetto al Teens, con una partita disputata in più rispetto agli arancioblù di casa. La sfida si preannuncia quindi entusiasmante e ricca di spunti.

I biellesi vorranno subito dimostrare al nuovo allenatore di che pasta sono fatti, mentre Arona cercherà l’impresa a Biella per continuare il proprio percorso positivo. Una gara sicuramente impegnativa attende i giocatori del patron D’Agostino, che scenderanno in campo con la consapevolezza di poter competere e lottare contro qualsiasi avversario.

L’appuntamento è fissato per domenica sera alle ore 18.00, con palla a due; i botteghini apriranno alle ore 17.45.