Gusti e sapori protagonisti a Tollegno: la polenta concia fa il pieno di consensi (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Buona partecipazione a Tollegno per la distribuzione della polenta concia d'asporto alla popolazione. L'evento ha avuto luogo questa mattina, 10 gennaio. Sul fuoco, per l'occasione, tre paioli con 30 chili di polenta realizzati per un totale di circa 300 porzioni. Al primo assaggio i giudizi sono stati più che positivi.