Calcio, Costanzo Bottone torna in bianconero: “La Biellese è un sogno”

La Biellese 1902 annuncia il ritorno in prima squadra del centrocampista Costanzo Bottone. Nato a Biella il 20 aprile 2006, ha compiuto l’intero percorso di formazione all’interno del settore giovanile bianconero.

Nella stagione 2023/24 ha debuttato in Eccellenza, raccogliendo dodici presenze complessive in campionato, di cui dieci dal primo minuto, compresa la finale playoff. Un’annata importante, impreziosita anche dalla convocazione nella Rappresentativa Nazionale Under 18. Nell’estate del 2024 si è trasferito all’Entella, dove è entrato a far parte della formazione Primavera. Ha iniziato la stagione in corso con la maglia dell’Asti, in Serie D, in prestito. Ora il ritorno a Biella, dove proseguirà il proprio percorso di crescita sotto la guida di mister Luca Prina e del suo staff. Indosserà la maglia numero 29.

Queste le sue parole da ritrovato giocatore bianconero: “Sono molto contento di tornare a giocare per la squadra della mia città. Qui ci sono le mie radici e i miei ricordi più belli. Ero presente quando si giocava nel campo di Corso 53° Fanteria, con appena 50 spettatori, e porto con me i ricordi dello Stadio Pozzo, di quando venivo a tifare con gli ultras o facevo il raccattapalle. Per me la prima squadra è sempre stata un sogno: indossare questa maglia mi faceva sentire comunque al settimo cielo. Non vedo l’ora di calpestare di nuovo l’erba del Pozzo. Ho scelto la maglia numero 29 per mio zio Davide Bottone, che l’ha indossata in Serie A al Torino: per me è una fonte di ispirazione, per la voglia di lavoro e per i valori che lo hanno portato così in alto, partendo proprio da qui, dalla Biellese, in C2”.

Nelle stesse ore il club laniero comunica che, come da accordi, si è concluso il rapporto di collaborazione con l’attaccante Alessandro Romairone. La società lo ringrazia “per l’impegno e la disponibilità dimostrati nel periodo trascorso in bianconero e gli rivolge i migliori auguri per il futuro, sia sul piano personale sia professionale”. Infine, la Biellese 1902 comunica che, nel pomeriggio di ieri, Simone Menabò è stato sottoposto a intervento chirurgico al tendine d’Achille del piede sinistro presso la clinica JMedical di Torino. “L’operazione, eseguita dal dottor Loris Perticarini, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà immediatamente il percorso riabilitativo” si legge nella nota.