Maschere da tutto il Piemonte a Occhieppo Inferiore per l'apertura del Carnevale FOTO

Che giornata. Che festa. Che Carnevale! Il 6 gennaio ha segnato ufficialmente l’apertura dei festeggiamenti carnascialeschi, un evento che da 73 anni è affidato alle abili mani del Circolo del Pettirosso che ha trasformato Occhieppo Inferiore in un tripudio di colori, sorrisi e allegria. Il bilancio della giornata è inequivocabile: è andata benissimo.

L'evento ha assunto una rilevanza regionale, ospitando le maschere carnevalesche ufficiali provenienti da tutto il Piemonte. A rendere la giornata ancora più speciale è stata la partecipazione di una figura storica d’eccezione arrivata direttamente da Bergamo: il mitico Brighella, che ha sfilato e ballato tra l'entusiasmo dei presenti. A trascinare il pubblico sono state le spettacolari esibizioni delle ragazze di Danza Orientale e Danze della Tradizione Popolare dell'UPB. Cariche, eleganti e semplicemente travolgenti, le ballerine hanno saputo fondere tradizione e passione. Il pubblico ha risposto con applausi scroscianti e una partecipazione calorosa, rendendo l'iniziativa un vero e proprio "successone".

La conduzione della giornata è stata affidata a Paolo Bortolozzo, che ha presentato l'evento con maestria mentre l'animazione è stata arricchita dall'energia del gruppo Palese e del dopocresima dell'Unità Pastorale, che ha saputo coinvolgere grandi e piccini. Sono poi giunti i complimenti alla presidente del Circolo Pettirosso Rosanna Baù, al Pettirosso e alla Capinera e a tutto il consiglio, oltre a tutte le associazioni del paese che hanno collaborato (Pro Loco, Comune, unità pastorale).

“Un grazie di cuore va a Sara Bortolozzo per il suo contributo fondamentale alla riuscita della manifestazione – spiegano da Occhieppo Inferiore - Un ringraziamento va anche a Carlo Pozza per aver documentato la giornata con i suoi scatti fotografici. Il Carnevale è appena iniziato e, con queste premesse, promette di essere una stagione indimenticabile all'insegna della gioia e della condivisione”.