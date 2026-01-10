 / Calcio

Calcio | 10 gennaio 2026, 16:00

Calcio, bel colpo al Cossato: ecco Ballari

calcio cossato

Calcio, bel colpo al Cossato: ecco Ballari

Il Città di Cossato comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Tobias Ballari per il suo inserimento nella rosa 2025-26 della prima squadra. Centrocampista, classe '95, negli ultimi 5 anni si è diviso tra Eccellenza e Promozione in Sicilia e Liguria.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore