Calcio, bel colpo al Cossato: ecco Ballari

Il Città di Cossato comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Tobias Ballari per il suo inserimento nella rosa 2025-26 della prima squadra. Centrocampista, classe '95, negli ultimi 5 anni si è diviso tra Eccellenza e Promozione in Sicilia e Liguria.
In Breve
venerdì 09 gennaio
giovedì 08 gennaio
lunedì 05 gennaio
sabato 03 gennaio
mercoledì 31 dicembre
martedì 30 dicembre
domenica 21 dicembre
venerdì 19 dicembre
mercoledì 17 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Calcio, Sekka torna alla Biellese: “Le mie qualità sono al servizio del gruppo”
Un altro gradito ritorno alla Biellese. Si tratta di Soufiane Sekka, attaccante classe '99, che...