Tante cose da fare a Biella sabato 10 e domenica 11 gennaio

Sabato 10 gennaio

- Pray, presepe meccanico

- Biella, alle 21 conferenza "Civiltà lontane sono già tra noi?" di NuovaMente in sede associazion in viale Macallè 10

- Biella, biblioteca alle 10 "Baby wearing: l'arte del portare"

- Netro, bagna couda al circolo sportivo Colla alle 20

- Occhieppo Superiore, concerto con la partecipazione del Biella Gospel Choir

- Benna, "Quei magici anni 80", al Kostanten

- Pray, dalle 21,30 gran ballo di carnevale con i Blue Dream Elisa e Simone organizzato dalla Pro Loco

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Ponzone, cinema teatro Giletti, alle ore 21 BRUNELLO - il visionario garbato di Giuseppe Tornatore anno 2025

- Brusnengo, ore 16 incontro con l'autore ospite Francesca Mautino presenta i suoi romanzi presso la sala incontri del municipio

- Tollegno, presso il Centro San Germano dalle ore 12:00 distribuzione polenta concia d'asporto

- Biella, luna park in piazza Duomo

- Coggiola, tradizionale Presepe di Rivò fino al 16 gennaio

- Biella, pista di pattinaggio su ghiaccio

- Oropa, pista di pattinaggio su ghiaccio

- Cossato, pista di pattinaggio su ghiaccio

Domenica 11 gennaio

- Pralungo, inaugurazione ponte Valle-Favaro ore 11

- Biella, via Gera, fagiolata CRI ore 12

- Torrazzo, da Torrazzo al lago di Prè a passo lento, passeggiata con partenza alle 10

- Biella, concerto degli auguri Orchestra Filarmonica Biellese ore 16 San Cassiano

- Oropa, visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dalle 11

- Verrone, festa del Ringraziamento dei comuni di Verrone, Benna, Massazza e Villanova Biellese

- Cavaglià, gara Stableford singola su 18 buche

MOSTRE

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Pollone, mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" presso Pala Fenoglio aperta nel fine settimana

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38 "Domani il sole sorgerà comunque", fino al 31 gennaio Mostra personale di Gioele Sasha Staltari