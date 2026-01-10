 / Valli Mosso e Sessera

Valdilana, la solidarietà fa rete con l'Associazione Delfino: oltre 200 pacchi di Natale per chi è in difficoltà

Valdilana, la solidarietà fa rete con l'Associazione Delfino: oltre 200 pacchi di Natale per chi è in difficoltà (foto dalla pagina Facebook di Associazione Delfino Valdilana)

A Valdilana batte un grande cuore. Specialmente nel campo della solidarietà, come riportato dall'Associazione Delfino che ha condiviso, sui propri canali social, numeri importanti sui gesti di altruismo registrati nelle settimane antecedenti il periodo di Natale.

“Ci sono arrivati più di 200 pacchi, già distribuiti a cittadini e famiglie in difficoltà, agli amici di Caritas e Progetto Paola e ad altre persone, bisognose di un po' di affetto e di qualche bene materiale - spiegano dall'Associazione DElfino - Grazie quindi a tutti coloro che hanno portato i pacchi, grazie all'Inner Wheel e al Rotary Valle Mosso per le loro donazioni, grazie agli esercenti che hanno fatto da punti di raccolta. E da tutti noi volontari un ringraziamento ulteriore a chi ha partecipato all'iniziativa dei pacchi di Natale”. 

