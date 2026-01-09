Cresce l'attesa a Biella, tra un mese il campionato nazionale di slalom dell'ANA a Bielmonte: ecco il programma

Cresce l'attesa nel Biellese. Il prossimo mese la nostra provincia ospiterà, per la prima volta, il campionato nazionale di slalom 2026 dell'Associazione Nazionale Alpini. Dopo l'Adunata di Biella, un altro grande evento si svolgerà nel nostro territorio. Nelle scorse ore, la Sezione di Biella ha reso noto il programma e il regolamento tecnico della blasonata manifestazione sportiva, di scena sulle nevi di Bielmonte.

Si comincia sabato 7 febbraio con l'ammassamento (ore 17.15) in Largo Cusano, a Biella, e la cerimonia dell'alzabandiera e l'onore ai Caduti ai Giardini Zumaglini (ore 17.30). Poco dopo, alle 17.45, avrà inizio lo sfilamento in via Italia, con arrivo in piazza Duomo, dove verrà acceso il tripode, seguito dalle allocuzioni ufficiali e dalla lettura della formula di apertura della 59° edizione da parte del consigliere nazionale Gian Piero Maggioni. La giornata si concluderà con la Santa Messa in Duomo (ore 18.30) e la cena nei locali della sezione ANA Biella di via Ferruccio Nazionale 5. Sempre sabato, dalle 10 alle 19, c'è la possibilità per gli atleti di ritirare i pacchi gara sempre nella sede dell'ANA Biella, dove si terrà anche la riunione tecnica pre gara.

Domenica 8, invece, avrà inizio la competizione vera e propria, con il ritrovo alle 7.30 a Bielmonte. Dalle 9, invece, si svolgeranno le gare sulla pista Moncerchio (per il gruppo A) e sulla pista Piazzale (per il gruppo B). Il pranzo alpino sarà dalle 11.30 al Palasport di Bielmonte mentre le premiazioni finali sono previste alle 14.30 nel piazzale di Bielmonte. Infine, alle 16, avrà luogo la cerimonia di spegnimento del tripode, con l'ammaianabandiera.

Guardando all'albo d'oro, si segnalano le 4 vittorie di Federico Vietti della sezione di Aosta negli ultimi 5 anni, eccezion fatta per il successo di Daniel Bellardini della sezione di Brescia nell'edizione 2022.