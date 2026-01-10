Bocce, oggi riprende il campionato di Prima Categoria: ecco le gare in programma

Sabato 10 gennaio, con inizio alle 14.30, riprende il campionato di Prima Categoria. La San Secondo Bennese gioca a Buronzo contro la Trofarello Torino.
Tutti gli incontri: Cairese - Pergittone, Ponte Masino - Masera, Rapallese - Saviglianese, San Secondo Bennese - Trofarello, Stazzanese - Sangiorgese, Tre Valli - Vottignasco.
Classifica; Saviglianese 8 punti - Cairese, Trofarello 6 - Stazzanese, Rapallese, Masera 4 - Tre Valli, San Secondo Bennese 3 - Vottignasco, Ponte Masino, Sangiorgese 2 - Pergittone 0.
Restano ancora da recuperare due incontri: Trofarello - Rapallese, Pergittone - Tre Valli.