Fiamma Olimpica a Biella martedì 13 gennaio: sospensione del traffico e modifiche alla viabilità

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, previsto a Biella per martedì 13 gennaio, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti temporanei sulla viabilità cittadina.

Nel dettaglio, tra le ore 10 e le ore 12 di martedì 13 gennaio, e comunque per il tempo strettamente necessario al transito dei tedofori, sarà sospesa la circolazione veicolare, ad eccezione dei mezzi autorizzati al seguito dell’evento, lungo il percorso interessato dal passaggio della Fiamma.

Le vie coinvolte sono: via Ivrea (nel tratto compreso tra la rotatoria con via Pollone e quella con via Rosselli), via Lamarmora (tra le rotatorie con via Rosselli e via Pietro Micca), via Pietro Micca, piazza Martiri della Libertà, piazza 1° Maggio, via Dante Alighieri, via Repubblica (tra via Dante Alighieri e via Bertodano), via Bertodano (tra via Repubblica e via Lamarmora), via Torino, piazza Adua e via Cottolengo, da piazza Adua fino alla rotatoria con corso San Maurizio.

Il controllo e l’attuazione delle disposizioni saranno affidati al Comando di Polizia Municipale e agli altri organi competenti, con il supporto dei volontari della Protezione Civile e di eventuali altre associazioni di volontariato.