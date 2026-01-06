Alpe di Mera, sciare senza stress: a gennaio è possibile

Nel mese di gennaio, Alpe di Mera propone un’opportunità dedicata a chi desidera vivere la montagna lontano dall’affollamento del fine settimana. Tutti i mercoledì e giovedì, dal 7 al 29 gennaio 2026, sarà possibile sciare usufruendo di uno skipass giornaliero al prezzo speciale di 25 euro, acquistabile online o direttamente in biglietteria.
L’iniziativa punta a valorizzare la settimana bianca in versione più rilassata, offrendo agli sciatori piste curate, neve fresca e panorami mozzafiato, il tutto immerso nella tranquillità tipica dei giorni feriali. Un’occasione pensata per godersi appieno la montagna, senza stress e con il massimo comfort.
Per maggiori informazioni: https://alpedimera.it/