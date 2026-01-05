Biellese, Menabò in attesa di intervento e Colletta distorsione al ginocchio

In riferimento alla gara disputata nella giornata di ieri domenica 4 gennaio contro la Lavagnese, il Club Biellese 1902 comunica le condizioni di Giuseppe Colletta e Simone Menabò, usciti anzitempo dal campo causa infortunio.



Simone Menabò è stato immediatamente trasportato in ospedale; i primi accertamenti hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille sinistro. Nel corso della settimana il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico, così da poter avviare nel più breve tempo possibile il percorso riabilitativo. I tempi di recupero verranno definiti successivamente all’operazione.



Giuseppe Colletta ha subito una distorsione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni indosserà un tutore per immobilizzare l’articolazione, in attesa di effettuare una risonanza magnetica che consentirà di definire con precisione l’entità dell’infortunio. Ogni ulteriore valutazione sarà effettuata dallo staff sanitario del Club a seguito dei successivi accertamenti.