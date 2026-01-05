Atleti Ippon 2 al CTR GAMES

L’ultimo impegno agonistico 2025 per il Karate FIJLKAM si è svolto domenica 28 dicembre, presso il Palapellicone di Ostia, con il quadrangolare di Karate “CTR GAMES” a cui hanno partecipato la nazionale italiana e le rappresentative dei CTR (Centri Tecnici Regionali) del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Sono stati convocati a rappresentare il CTR Nord i tre atleti della Ippon 2 di Biella: Buono Marta, Mosca Filippo, Spilinga Christian.

Buono Marta, vincitrice di quattro Open League 2025, ha gareggiato nella categoria Under 21 -68 kg; Mosca Filippo, Campione Italiano a Rappresentative Regionali 2025, è sceso in campo nella categoria Juniores 76 kg; e Spilinga Christian, Campione Italiano Juniores 2025, ha combattuto nella categoria Juniores 50 kg.

Le ottime performance di questi tre atleti hanno contribuito a far salire sul podio la squadra del CTR Nord conquistando l’argento nella categoria Under 21 e il bronzo nella categoria Juniores.

La competizione è stata entusiasmante e ha creato un notevole spirito di gruppo da parte di tutti i giovani partecipanti che hanno dato il massimo per far raggiungere il risultato migliore alla squadra di appartenenza.



