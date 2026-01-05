74a edizione della Boccia d'Oro, aperte le iscrizioni

La 74ª edizione della Boccia d’Oro assume un respiro regionale grazie all’allargamento a sette comitati e alla Regione Valle d’Aosta. «Abbiamo pensato di coinvolgere i comitati limitrofi all’Alto Piemonte – spiega il consigliere regionale e dirigente del Comitato di Biella, Antonio Gaudino – vale a dire, oltre a Biella, Domodossola, Novara e Vercelli, anche Asti, Alessandria e il Canavesano; a questi si è aggiunta inoltre l’adesione della Valle d’Aosta».

Il torneo è riservato a formazioni a quadrette: potranno prendere parte agli incontri quattro giocatori, più altri due, con cambi illimitati e volanti durante la partita. Sono previste due categorie: la C, con formazioni CCCC e inferiori, e la D, con formazioni CDDD e inferiori.

Ogni comitato svolgerà le proprie fasi di qualificazione; successivamente, in base al quorum assegnato in rapporto al numero delle iscritte, le migliori sedici formazioni di ogni categoria accederanno alla fase finale, che si disputerà a eliminazione diretta a Biella, domenica 13 settembre.

I premi finali saranno definiti in base al numero delle formazioni iscritte, ma già durante le fasi di qualificazione sono previsti rimborsi spese per ogni partita vinta. La gara si svolgerà nei mesi estivi, a partire da giugno. Le iscrizioni sono già aperte sul sistema WSM della Federbocce.