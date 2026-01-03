Ultimo avviso per "Natale a Viverone": il 6 gennaio arriva la befana

Si avvia alla conclusione “Natale Incantato Viverone”, l’iniziativa che ha animato le festività sulle rive del lago con appuntamenti dedicati a famiglie e visitatori.

Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, è in programma l’ultimo giorno di eventi, con la presenza della Befana, che accoglierà grandi e piccoli nell’area verde lungo lago, in zona Punta Becco, a Viverone. L’appuntamento è fissato dalle 10:30 alle 18:00.

La giornata segnerà anche la chiusura dei mercatini e dell’area street food, che hanno accompagnato il periodo natalizio offrendo proposte gastronomiche e occasioni di svago all’aperto.

Un’ultima occasione per vivere l’atmosfera delle feste a Viverone.