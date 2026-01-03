Arriva la befana anche a Valdilana: appuntamento con i Vigili del Fuoco

Sarà un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli quello in programma a Ponzone-Valdilana in occasione dell’Epifania. I Vigili del Fuoco Volontari di Trivero – Ponzone annunciano l’arrivo della Befana martedì 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 14.30, presso il Cine-Teatro O. Giletti.

Ad accogliere bambini e famiglie sarà la tradizionale figura della Befana, protagonista di un appuntamento che prevede intrattenimento a sorpresa e la distribuzione di una calza in omaggio a tutti i bambini, consegnata da una simpatica vecchietta a bordo di una scopa moderna. Nel corso del pomeriggio è prevista anche una piccola merenda.