Fiamme nella canna fumaria a Soprana: intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi 30 dicembre intorno alle 12,20 a Soprana, un incendio ha interessato la canna fumaria di un' abitazione privata.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Biella insieme ai volontari di Ponzone, dopo la segnalazione del proprietario della casa. Fortunatamente l’incendio è stato rapidamente domato e non ha provocato danni alla struttura né a persone.

L’intervento ha permesso di contenere il problema alla sola canna fumaria, evitando conseguenze più gravi.

Le autorità ricordano l’importanza di controlli regolari e manutenzione degli impianti di riscaldamento per prevenire simili incidenti.