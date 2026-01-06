Viverone, un bando per l'affidamento della gestione della palestra comunale

Il Comune di Viverone ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della gestione della palestra comunale, con l’obiettivo di garantire la continuità di un servizio di primaria importanza per la cittadinanza e per le associazioni impegnate nella promozione dell’attività sportiva sul territorio.

L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e avrà una durata di sei anni, con scadenza fissata al 31 dicembre 2030. È inoltre prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, previo accordo tra le parti. Il valore del canone annuo posto a base di gara è pari a 3.000 euro, soggetto a rivalutazione ISTAT.

Possono partecipare alla gara società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, purché in possesso dei requisiti previsti dal bando e in regola con la normativa vigente.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Viverone Ufficio Segreteria entro le ore 12.00 del 13 gennaio 2026, tramite posta raccomandata o consegna a mano, in plico sigillato. La procedura prevede la presentazione di tre buste separate contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica.

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 14 gennaio 2026 alle ore 9.30, mentre l’apertura delle offerte economiche è prevista alle ore 12.00 dello stesso giorno.

È inoltre possibile effettuare un sopralluogo dell’impianto, previo appuntamento con gli uffici comunali, per prendere visione della struttura oggetto dell’affidamento.

La documentazione completa di gara, comprensiva di capitolato e modelli allegati, è disponibile presso il Comune di Viverone e sul sito istituzionale dell’ente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali.