Pareggio combattuto nel campionato provinciale: Oremo NVP e Su Nuraghe chiudono sull’1-1

Venerdì 6 marzo, alle ore 21.00, il campo dell’Oremo – casa dell’omonima formazione del centro sportivo ed educativo di Biella – ha ospitato il secondo incontro del girone di ritorno del campionato provinciale di Serie A Open, competizione organizzata da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez. Il torneo rappresenta uno dei principali appuntamenti del calcio amatoriale locale, capace di coniugare agonismo e spirito di amicizia sportiva.

Sul terreno di gioco si sono affrontate le squadre dell’Oremo NVP e di “Su Nuraghe Calcio Biella”, espressione sportiva del Circolo Culturale Sardo presieduto da Battista Saiu, attivo nel territorio Biellese dal 1978. La formazione di casa, guidata da Christian Galliera e allenata da Fausto Baratella con la collaborazione tecnica di Marco Radoucic e Andrea Ranieri, ha dato vita a una gara intensa e combattuta.

Di fronte, la compagine con le insegne dei Quattro Mori sul petto, diretta da Gaspare Carmona e allenata da Andrea Savoi, ha confermato ancora una volta il proprio spirito di squadra. A bordo campo hanno garantito il necessario supporto organizzativo il massaggiatore Filippo Gugliotta, il responsabile logistico Gaetano Pitarresi e il guardarobiere Alessandro Biasini. In campo, la fascia di capitano è stata affidata a Gabriele Giusio, affiancato dal vicecapitano Tommaso Veimaro.

La partita, disputata con grande correttezza agonistica, si è conclusa con il risultato di 1-1. Per i padroni di casa è andato a segno Souradjon Fousseni, mentre per la squadra del Circolo sardo il gol del pareggio porta la firma di Daniel Chiarello.

Al termine della gara, l’allenatore Andrea Savoi ha voluto sottolineare la determinazione dei suoi ragazzi, protagonisti di una prestazione generosa nonostante le difficoltà del terreno di gioco: «Più che una partita – ha osservato – è stata una vera battaglia», giocata su un campo in terra battuta dove l’erba appariva ormai un lontano ricordo. Una condizione che ha reso la sfida ancora più impegnativa, mettendo alla prova tecnica, resistenza e spirito di adattamento dei giocatori.

Il cammino del campionato proseguirà con la terza giornata del girone di ritorno, in programma venerdì 13 marzo alle ore 20.00 presso il Centro Sportivo Openkinetik di corso Avilianum, a Vigliano Biellese, dove “Su Nuraghe Calcio Biella” tornerà in campo per affrontare la formazione dei “Prafil Lads”, in una nuova sfida che si annuncia ricca di emozioni.