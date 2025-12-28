Dorzano, gli ospiti di Città del Sole celebrano le festività FOTO

Sabato 27 dicembre si è svolta la tradizionale festa degli auguri alla Residenza Città del Sole di Dorzano, un momento di incontro e condivisione che ha coinvolto ospiti, familiari e personale della struttura.

L’iniziativa è stata accompagnata dalla musica della Banda Musicale di Cavaglià, che con i suoi brani ha saputo creare un clima di allegria ed emozione, coinvolgendo i presenti tra canti e applausi. Nel corso della mattinata è stato sottolineato il valore dei piccoli gesti: una stretta di mano, un abbraccio, un sorriso, segni semplici ma importanti di rispetto e vicinanza verso gli anziani. Un ringraziamento è stato rivolto alla nuova direttrice della struttura, Valentina Cirillo, e a Paola, per l’impegno quotidiano e l’attenzione dedicata agli ospiti.

Il sindaco Manuel Gusulfino: "Auguri di Buone feste e di un Felice 2026 a tutta la Residenza Città’ del Sole".