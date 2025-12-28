 / EVENTI

EVENTI | 28 dicembre 2025, 14:30

Dorzano, gli ospiti di Città del Sole celebrano le festività FOTO

Presente la Banda Musicale di Cavaglià, che ha rallegrato le feste

Dorzano, gli ospiti di Città del Sole celebrano le festività - Foto dalla pagina Facebook del Comune di Dorzano

Sabato 27 dicembre si è svolta la tradizionale festa degli auguri alla Residenza Città del Sole di Dorzano, un momento di incontro e condivisione che ha coinvolto ospiti, familiari e personale della struttura.

L’iniziativa è stata accompagnata dalla musica della Banda Musicale di Cavaglià, che con i suoi brani ha saputo creare un clima di allegria ed emozione, coinvolgendo i presenti tra canti e applausi. Nel corso della mattinata è stato sottolineato il valore dei piccoli gesti: una stretta di mano, un abbraccio, un sorriso, segni semplici ma importanti di rispetto e vicinanza verso gli anziani. Un ringraziamento è stato rivolto alla nuova direttrice della struttura, Valentina Cirillo, e a Paola, per l’impegno quotidiano e l’attenzione dedicata agli ospiti.

Il sindaco Manuel Gusulfino: "Auguri di Buone feste e di un Felice 2026 a tutta la Residenza Città’ del Sole".

C.S. Comune di Dorzano, G. Ch.

