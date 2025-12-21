Il Presepe meccanico di Fratel Amilcare torna ad incantare Biella FOTO e VIDEO

E' tornato ad incantare grandi e piccoli il Presepe meccanico di Fratel Amilcare, uno dei simboli più amati del Natale biellese. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2026 presso l’Istituto Belletti Bona di Biella, in via Belletti Bona 20.

Questa tradizione affonda le proprie radici nel 1938 e continua a emozionare migliaia di visitatori grazie alla creatività e all’ingegno del suo ideatore, Fratel Amilcare – nome di battesimo Pietro Repetto.

Il presepe nacque dall’iniziativa di Fratel Amilcare, allora insegnante, che cominciò a realizzare statuine, scenografie e meccanismi capaci di animare un vero e proprio racconto in movimento. Nel corso degli anni perfezionò tecniche innovative, tra cui il passaggio dal giorno alla notte, l’apparizione degli angeli, la caduta della neve e il naturale movimento dei personaggi. Ancora oggi, questi dettagli animano un ciclo di circa sei minuti, che rappresenta il cuore dell’esposizione e continua a conquistare visitatori di tutte le età.