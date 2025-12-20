Sagliano in campo per Fra Galdino, una rete di solidarietà che parte dalla quotidianità

“Con grande gioia condividiamo il risultato della raccolta delle donazioni promossa presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria nell’ambito del progetto Fra Galdino, realizzato grazie alla collaborazione tra istituti scolastici, Comune e San Vincenzo De Paoli di Sagliano Micca”. Queste le parole dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Blotto.

E aggiunge: “Questa iniziativa, adottata anche dalla Caritas, invita a donare piccoli gesti di aiuto ma con continuità, perché ogni contributo, anche minimo, diventa parte di un sostegno forte e duraturo alle famiglie che hanno bisogno di un aiuto quotidiano. Non si tratta di grandi gesti occasionali, ma di un impegno responsabile e condiviso: donare con regolarità è un modo per ricordarci che la carità è vicinanza, empatia e comunità, e che insieme possiamo rendere reale quell’attenzione verso il prossimo che spesso resta solo nelle parole. Un grazie speciale va a: tutte le bambine e i bambini delle scuole che hanno partecipato con entusiasmo; le famiglie e i cittadini che hanno risposto con generosità; gli insegnanti e il personale scolastico per l’impegno organizzativo; San Vincenzo De Paoli di Sagliano Micca per il coordinamento della raccolta e la distribuzione. Ogni dono fatto con il cuore si trasforma in speranza concreta per chi vive un momento difficile. Grazie a tutti per aver dimostrato, ancora una volta, che una comunità unita può davvero fare la differenza”.