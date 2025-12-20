 / Valle Cervo

Valle Cervo | 20 dicembre 2025, 08:20

Sagliano in campo per Fra Galdino, una rete di solidarietà che parte dalla quotidianità

Sagliano in campo per Fra Galdino, una rete di solidarietà che parte dalla quotidianità (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

“Con grande gioia condividiamo il risultato della raccolta delle donazioni promossa presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria nell’ambito del progetto Fra Galdino, realizzato grazie alla collaborazione tra istituti scolastici, Comune e San Vincenzo De Paoli di Sagliano Micca”. Queste le parole dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Blotto.

E aggiunge: “Questa iniziativa, adottata anche dalla Caritas, invita a donare piccoli gesti di aiuto ma con continuità, perché ogni contributo, anche minimo, diventa parte di un sostegno forte e duraturo alle famiglie che hanno bisogno di un aiuto quotidiano. Non si tratta di grandi gesti occasionali, ma di un impegno responsabile e condiviso: donare con regolarità è un modo per ricordarci che la carità è vicinanza, empatia e comunità, e che insieme possiamo rendere reale quell’attenzione verso il prossimo che spesso resta solo nelle parole. Un grazie speciale va a: tutte le bambine e i bambini delle scuole che hanno partecipato con entusiasmo; le famiglie e i cittadini che hanno risposto con generosità; gli insegnanti e il personale scolastico per l’impegno organizzativo; San Vincenzo De Paoli di Sagliano Micca per il coordinamento della raccolta e la distribuzione. Ogni dono fatto con il cuore si trasforma in speranza concreta per chi vive un momento difficile. Grazie a tutti per aver dimostrato, ancora una volta, che una comunità unita può davvero fare la differenza”.

Redazione g. c.

