Inizio di dicembre al top per i Climb Runners FOTO

Per i Climb Runners è stato un inizio di dicembre ricco di emozioni, fatica e grandi risultati. Alla Maratona di Valencia Roberta Colongo ha chiuso in 3 ore e 17 minuti, al debutto assoluto in questa distanza.

Al Balcone del Biellese Trail, nella prova da 21 km, Francesco Nicola è giunto 3°, Robbie Britton 4°, Federico Magagna 6°, Tiziano Valcauda 16° e Luca Perotto 42°. Margherita De Giuli, invece, è stata la seconda donna a tagliare il traguardo. Infine, nella 8 km, si segnala la 26esima posizione di Franco Chiesa.