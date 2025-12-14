Biella ha un cuore grande, 300 persone alla Corsa dei Babbi Natale: la solidarietà è protagonista FOTO e VIDEO

Biella ha un cuore grande, 300 persone alla Corsa dei Babbi Natale: la solidarietà è protagonista (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Clima di festa a Biella per la tradizionale Corsa dei Babbi Natale, andata in scena nella mattinata di oggi, 14 dicembre, che ha visto la presenza di circa 300 persone (tra runners, famiglie e giovani), tutte rigorosamente con il cappellino rosso del simpatico vecchietto. La corsa solidale del Fondo Edo Tempia è partita da via Malta, accanto alla sede dell’associazione e alla palazzina del laboratorio di genomica, destinatario dei proventi dell’evento.

Prima della partenza si è tenuto un sentito discorso di ringraziamento da parte di Anna Rivetti del Fondo Edo Tempia, seguito da un'esibizione applaudita e condivisa del corridore Policarpo Crisci, che ha ballato sulle note della sua nuova opera inedita. A scandire poi il conto alla rovescia la voce di Mario De Nile, consigliere comunale e uno degli animatori del gruppo dei Taparun, nelle vesti di speaker ufficiale. Dopo la prova lirica sulla linea di partenza, proprio Crisci ha tagliato il traguardo tra i quattro più veloci, arrivati a pari merito dopo i 3,5 chilometri di tracciato cittadino: con lui anche Giacomo Ubertalli, Marco D’Eusebio e Giovanni Bonfante.

La più veloce in campo femminile è stata Valentina Menonna. Per i più piccoli una bella sorpresa riservata al momento dell'arrivo. La manifestazione rientra nel calendario delle corse solidali, che include anche la Corsa della Speranza. Da quest’anno è attivo il passaporto delle corse solidali, che assegna un riconoscimento a chi partecipa ad almeno dieci eventi.