A Vigliano Biellese torna la Corsa dei Babbi Natale

A Vigliano Biellese è tornata la Corsa dei Babbi Natale. L'appuntamento è in programma alle 9 di domenica 21 dicembre in Largo Stazione, con partenza alle 10. Si tratta di una camminata ludico-motoria non competitiva di circa 5 chilometri, aperta a tutti con l'obiettivo di vivere insieme la magia del Natale.

Sono previste gradite sorprese, con omaggio per i primi 100 iscritti e premi ai primi 3 gruppi più numerosi e ai due Babbi più originali. È gradito un abbigliamento natalizio. Alla manifestazione sarà presente l'assistenza medica con i volontari della Croce di Malta. Al termine, un ricco ristoro finale chiuderà in allegria la giornata.